Раскрыты подробности о боестолкновениях над российским приграничьем

Минобороны: Системы ПВО сбили 14 БПЛА над российскими регионами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более десятка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские приграничные регионы. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 беспилотников с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Отмечается, что атакам подверглись Брянская, Белгородская и Курская области. Каких-либо других подробностей о боях в оборонном ведомстве на данный момент не привели.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ударили по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. Помимо того, российские войска атаковали склады с боеприпасами и горючим, а также места сборки безэкипажных катеров.