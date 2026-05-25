20:25, 25 мая 2026Россия

Раскрыты подробности о боестолкновениях над российским приграничьем

Минобороны: Системы ПВО сбили 14 БПЛА над российскими регионами
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более десятка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские приграничные регионы. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 беспилотников с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Отмечается, что атакам подверглись Брянская, Белгородская и Курская области. Каких-либо других подробностей о боях в оборонном ведомстве на данный момент не привели.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ударили по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. Помимо того, российские войска атаковали склады с боеприпасами и горючим, а также места сборки безэкипажных катеров.

