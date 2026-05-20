Опубликовано фото выбранной в России «Мировой модели»

Жительница Новосибирска выиграла конкурс «Мировая модель»

Уроженка Новосибирской области Юлия Симак стала победительницей проведенного в России конкурса «Мировая модель». 35-летняя россиянка поделилась с «КП - Новосибирск» подробностями об участии в конкурсе.

Симак стала обладательницей сразу нескольких титулов и официальным представителем проекта в Новосибирске. На сцене она представила сразу несколько образов: презентацию себя и родного города, творческий номер и вечерний выход.

«На сцену мне пришлось подниматься несколько раз — Сергей Зверев награждал меня трижды! Я стала второй вице-мисс "Мировая модель", получила номинацию "Мировая BEAUTY Модель" и стала официальным представителем конкурса "Мировая модель" в Новосибирске», — делится женщина.

Больше всего Симак поразил шоумен Сергей Зверев, который, по ее словам, оказался очень интеллигентным мужчиной. Также она отметила, что внутри конкурса между участницами царила спокойная и уважительная атмосфера, а победить, по ее мнению, ей помогло то, что ранее она уже неоднократно участвовала в подобных мероприятиях. При этом если другие девушки готовились к выступлению около пяти месяцев, то у Симак на подготовку был всего день, так как она приняла решение об участии в последний момент. Ей фактически пришлось придумывать слова для своей визитки на ходу, однако, признается Симак, сделала она это от всего сердца.

