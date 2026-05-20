Москвичам рассказали о погоде на день

09:15, 20 мая 2026



Гидрометцентр: В Москве 20 мая ожидается до плюс 32 градусов

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Переменная облачность, дождь и до 32 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 20 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 30 до 32 градусов тепла, по области от плюс 27 до плюс 32 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

В столице и области действует предупреждение об очень высокой температуре — в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 30-32 градусов Цельсия, в области — до плюс 27-32 градусов. «Оранжевый» уровень погодной опасности действует до конца суток пятницы, 22 мая. Кроме того, в Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что аномальная для мая жара продержится в Москве недолго и спадет к выходным, 23 и 24 мая.

