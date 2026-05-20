09:50, 20 мая 2026

Москвичам назвали время прихода холодов на смену пеклу

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Холод придет в Москву в конце мая на смену «знойному пеклу». Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, майская жара обманчива, и лето еще не вступает в свои права. «На смену знойному пеклу в конце месяца придет холод, и климатическое время повернется вспять», — заявил синоптик.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что экстремальная жара с температурой до плюс 32 градусов Цельсия продержится в столице и области до выходных, 23 и 24 мая. Духота спадет уже в четверг, 21 мая: в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков. В пятницу, 22 мая, местами ожидается гроза. Непогода будет сопровождаться шквалистым ветром, добавил синоптик Александр Шувалов.

