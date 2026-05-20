Российский игрок сравнил уровень жизни на родине и в Дании

10:42, 20 мая 2026Спорт

Российский футболист Онугха: В России уровень жизни точно не ниже, чем в Дании
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский нападающий турецкого «Кайсериспора» Герман Онугха сравнил уровень жизни на родине и в Дании, где он выступал за «Копенгаген» и «Вайле». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в России уровень жизни точно не ниже. «У нас есть Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Все в шаговой доступности, просто заказать еду, куда-то доехать, всякие барбершопы», — заявил Онугха.

Он отметил, что футбольная инфраструктура в профессиональных датских клубах уступает той, что есть в российских командах. «"Копенгаген" даже рядом не стоит. Зал построен несколько десятилетий назад, для восстановления — только холодная вода, комнаты отдыха вообще нет. Даже база "Рубина" лучше», — сказал футболист.

Онугха выступал в России за «Краснодар», «Рубин», «Тамбов» и «Крылья Советов». В минувшем сезоне форвард забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу в 27 матчах чемпионата Турции.

