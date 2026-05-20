Москвич получил 7,5 года за аферу на 1,5 миллиарда рублей на железной дороге

В Иркутске Кировский районный суд приговорил 54-летнего москвича к 7,5 года лишения свободы за аферу на 1,5 миллиарда рублей при строительстве объектов Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Фигурант — бывший заместитель генерального директора по развитию бизнеса в коммерческой организации, которая является дочерней компанией, заключившей контракты на выполнение комплекса строительно-монтажных работ объектов ВСЖД. Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Мужчина действовал в составе группы лиц. Преступление было совершено по предварительному сговору. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, обвиняемый обманул должностных лиц структурных подразделений ОАО «РЖД». Он указывал завышенные сведения об объемах и стоимости выполненных работ на объектах ОАО «РЖД». В итоге работы по договорам не были выполнены, а выделенные 1,5 миллиарда рублей — похищены.

