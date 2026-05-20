Появились подробности об обрушении балкона с детьми в российской школе

Shot: На обрушившемся балконе севастопольской школы фотографировались выпускники

На обрушившемся балконе школы № 13 Севастополя фотографировались выпускники из 11 класса. Подробности о произошедшем появились у Shot в Telegram.

По словам матери одного из детей, фото на балконе является ежегодной традицией. В момент происшествия выпускники находились на конструкции всем классом. Обрушение произошло, когда фотограф делал снимок.

Как стало известно, у некоторых пострадавших зафиксированы переломы рук и челюсти. Одна из школьниц без сознания. Первыми раненым оказали помощь одноклассники и другие ученики.

Ранее сообщалось, что одного из детей увезли в больницу без сознания. У пятерых школьников выявили травмы средней тяжести, у четверых — ссадины и ушибы.

Об обрушении в школе № 13 Севастополя утром 20 мая сообщил губернатор Михаил Развожаев. По официальным данным, пострадали 10 детей.