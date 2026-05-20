12:48, 20 мая 2026Мир

В словах Си Цзиньпина увидели попытку задеть США на переговорах с Путиным

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин намекнул на обострение международной обстановки из-за США. Об этом сообщает CNN.

«Си Цзиньпин намекнул на обостряющуюся международную ситуацию и сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Доме народных собраний», — передает телеканал.

В частности, китайский лидер указал на то, что ситуация на международной арене характеризуется переплетением турбулентности и трансформаций, в то время как односторонние гегемонистские течения беспрепятственно распространяются.

Авторы материала отметили, что подобные заявления «типичны» для Пекина, поскольку китайская стороны считает «чрезмерным вмешательство Вашингтона в международные дела».

Ранее Си Цзиньпин предупредил, что на международной арене царит нестабильность, которая грозит возвратом к «миру джунглей». По его словам, урон, нанесенный односторонними действиями и гегемонией, зашкаливает.

