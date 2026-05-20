Аршавин отреагировал на победу «Арсенала» в чемпионате Англии

Андрей Аршавин: «Арсенал» заслуженно стал чемпионом Англии

Бывший футболист сборной России и лондонского Арсенала Андрей Аршавин отреагировал на победу канониров в чемпионате Англии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, команда завоевала титул заслуженно. «Молодцы. У "Арсенала" очень глубокий состав, даже не сказать, что кто-то один тащил, в разных периодах были свои герои. Но и чемпионство очень значимо», — заявил бывший игрок.

«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии 19 мая. Это первая победа в АПЛ для лондонцев за 22 года.

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Россиянин не завоевал трофеев с английской командой.