«Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии

«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии, взяв титул впервые с 2004 года

Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лондонцы досрочно стали победителями Английской премьер-лиги, взяв титул впервые с 2004 года. Это произошло благодаря тому, что «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» (1:1). Таким образом, за тур до окончания чемпионата «Арсенал» стал недосягаем для преследователей.

«Арсенал» выиграл чемпионство 14-й раз в истории. Чаще лондонцев титул завоевали только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», в активе которых по 20 трофеев.

До этого «Арсенал» три года подряд финишировал вторым. В нынешнем сезоне лондонская команда выиграла Кубок английской лиги. Кроме того, «канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, где 30 мая поспорят за титул с французским «Пари Сен-Жермен».