00:14, 20 мая 2026МирЭксклюзив

В новой стратегии США упомянули организатора теракта в «Крокусе»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В новой Контртеррористической стратегии, опубликованной администрацией президента США Дональда Трампа, упоминается один из организаторов теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 года. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

В частности, в стратегии опубликовано фото ареста и экстрадиции в США Мохаммада Шарифуллы, также известного под псевдонимом «Джафар» — члена группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ). Он также причастен к нападениям на американских военных в Афганистане в 2021 году.

Как показывают недавние нападения и сорванные террористические заговоры внутри Америки, диаспоры из Центральной Азии (...) становится мишенью для радикализации (...). [Например,] Мохаммад Шарифулла, также известный как «Джафар», был арестован и экстрадирован за убийство американских военнослужащих в Афганистане в августе 2021 года

Контртеррористическая стратегия США

Кроме того, новый документ по борьбе с терроризмом принципиально отличается от подходов прошлых президентом США. Помимо исламистских террористов, авторы текста заявили об угрозе со стороны наркокартелей и «левых экстремистов, чьи ценности противоречат идеям США». При этом указано, что администрация Трампа хочет «полностью уничтожить» ближневосточные группировки боевиков.

В марте этого года второй Западный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, ставшем одним из самых страшных терактов в истории современной России. Боевики получили 15 пожизненных сроков, четыре приговора от 19 до 22 лет в колониях строгого режима, а также взыскание компенсаций по ущербу на общую сумму пять миллиардов рублей.

