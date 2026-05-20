Мужчинам подсказали способ оценить состояние здоровья по сперме

Мужчины могут оценить состояние здоровья по внешнему виду спермы, утверждает сексолог Олеся Мелехина. Этот способ она подсказала в своем Telegram-канале.

Так, слишком жидкая сперма, которая по консистенции напоминает воду, может быть признаком простатита или низкого уровня тестостерона в крови, заявила Мелехина. А слишком густой эякулят, разжижение которого не происходит в течение одного часа, указывает на обезвоживание организма, воспалительный процесс или дефицит цинка, написала она.

Чрезмерно липкая сперма — повод проверить состояние семенных пузырьков и гормоны, добавила сексолог. Кроме того, она призвала насторожиться, если эякулят имеет вкрапления желто-зеленого, розового или коричневого цвета, а также резкий запах аммиака или тухлой рыбы. Дополнительными поводами для тревоги является жжение или рези при мочеиспускании, исчезновение оргазмических ощущений и резкое уменьшение объема спермы, заключила Мелехина.

Ранее сексолог Джиджи Энгл предупредила женщин об опасности мастурбации душем. По ее словам, такая практика может привести к возникновению инфекций мочевыводящих путей.