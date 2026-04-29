07:07, 29 апреля 2026

Женщин предупредили об опасности мастурбации душем

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Джиджи Энгл предупредила женщин об опасности мастурбации с помощью струи воды из душа. О том, чем этот способ может навредить, она рассказала изданию Metro.

«Это безопасно только при внешней стимуляции клитора. Нельзя, чтобы вода попадала во влагалище, потому что таким образом можно уничтожить полезную вагинальную флору и заполучить инфекцию мочевыводящих путей, дрожжевую инфекцию или бактериальный вагиноз», — объяснила Энгл.

Кроме того, сексолог порекомендовала внимательно относиться к температуре воды. «Не стоит поливать вульву обжигающе горячей водой, потому что ткани очень чувствительны. Подойдет обычная теплая вода, при желании можно использовать холодную», — добавила она.

Ранее сексотерапевт Джо Корт и сексолог Джиджи Энгл рассказали о правилах хорошего секса. Они призвали не подражать в постели порноактерам и не спешить.

