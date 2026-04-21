Раскрыты важные нюансы о правильной технике секса

Излишнее давление и подражание порнофильмам мешают получить удовольствие во время интимной близости, считают сексотерапевт Джо Корт и сексолог Джиджи Энгл. Важные нюансы о правильной технике в сексе они раскрыли в беседе с Men's Health.

Корт подчеркнул, что хороший интимный опыт строится не на физической выносливости или умении принимать определенные позы, а на взаимном понимании и комфорте партнеров. Важно не спешить и уделять внимание прелюдии, которая помогает снизить тревогу и усилить возбуждение. Также он подчеркнул, что простые вопросы и обратная связь помогают лучше понять желания друг друга.

Кроме того, он назвал мифом мнение о том, что главным элементом является проникновение. «Секс — это не выполнение "правильных действий", а ощущение близости и удовольствие от процесса», — отметил Корт. По словам специалиста, разнообразие форм близости, включая прикосновения и другие способы взаимодействия, часто делают опыт более насыщенным и комфортным.

Энгл также посоветовала сосредоточиться на ощущениях, а не на результате, и не стремиться к обязательному достижению оргазма. Такой подход помогает снизить напряжение и делает процесс более естественным, что в итоге положительно влияет как на эмоциональную связь, так и на общее самочувствие партнеров.

Ранее сексологи Кейт Кэмпбелл и Ханна Джексон-Маккемли рассказали, что многих мужчин возбуждает вид обнаженной женской шеи. По их мнению, эта часть тела ассоциируется с уязвимостью и доверием.