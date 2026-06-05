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15:57, 5 июня 2026Экономика

Москвичам назвали время прихода 30-градусной жары

Гидрометцентр: До плюс 30 градусов в Московском регионе потеплеет к середине недели
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Температура воздуха в Москве и Подмосковье к середине следующей недели может подняться в дневные часы до плюс 30 градусов Цельсия. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

В среду, 10 июня, днем в столичном регионе ожидается до плюс 25-30 градусов. Местами не исключен небольшой дождь. В ночные часы в среду столбики термометров в Москве и области могут подняться до 13-18 градусов.

Летняя погода наступит уже в предстоящие выходные, 6 и 7 июня. Днем в субботу воздух в столице и по области прогреется до 24-26 градусов тепла, а днем в воскресенье прогнозы обещают в Москве 26-28 градусов выше нуля, в Подмосковье — до плюс 29 градусов.

Предстоящей ночью в столице прогнозируется 10-12 градусов тепла, в центре города — до плюс 16 градусов, по области столбики термометров покажут 7-12 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее стало известно, что купальный сезон в Центральной России стартует в ближайшую неделю.

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