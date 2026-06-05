Тоннелю между Аляской и Чукоткой предрекли стать приманкой для американцев

Вице-президент РСТ: Тоннель между Чукоткой и Аляской приманит американских туристов

Транспортному тоннелю между Чукоткой и Аляской предрекли стать приманкой для американских туристов. Такое мнение в беседе с НСН высказал вице-президент Российского Союза Туриндустрии (РСТ), основатель компании Russia Discovery Вадим Мамонтов.

По словам собеседника издания, сейчас Чукотка — востребованное направление для путешественников, в том числе из США. «До пандемии и последующих событий порядка тысячи туристов в год прибывали на остров Врангеля, который считается родильным домом белых медведей. И это не предел, потому что на той же Аляске таких круизных туристов было около миллиона», — рассказал он.

Мамонтов добавил, что такое легкое сообщение Аляски и Чукотки сделает российский регион гораздо более доступным. Он также подчеркнул, что там у туристов есть возможность увидеть местное население, сохранившее свои традиции, — то, что на Аляске найти практически невозможно.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Российский фонд прямых инвестиций подпишет соглашение о проектировании тоннеля, который свяжет Россию и США через Берингов пролив. Он станет одним из самых больших инфраструктурных проектов двух стран.

