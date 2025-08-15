«Не для слабонервных». Путин и Трамп летят на Аляску. Чем это место поражает?

«Лента.ру»: На Аляске, где встретятся Путин и Трамп, можно провести всю жизнь

Внимание жителей разных уголков мира в последнюю неделю оказалось приковано к самому крупному, но не самому популярному американскому штату, который в 1867 году Россия продала США. Именно там в пятницу, 15 августа, впервые за четыре года состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В преддверии этого события в отелях города Анкоридж близ военной базы Элмендорф-Ричардсон, где пройдет встреча, оказались раскуплены почти все номера. Зачем туристам ехать в этот северный штат с суровым климатом и странными законами — разбиралась «Лента.ру».

«Впечатлений хватит на всю жизнь»

«49-й штат США предлагает гостям столько развлечений и достопримечательностей, что вы можете провести здесь всю оставшуюся жизнь и ни разу не испытать одинаковых впечатлений», — говорится на сайте Travel Alaska, посвященном туризму на Аляске.

Здесь находятся самый большой национальный парк США и самая высокая точка Северной Америки — гора Мак-Кинли (другое название — Денали) высотой 6,1 тысячи метров. А еще в некоторых частях Аляски солнце не садится в течение 84 дней

На территории штата также есть около 60 музеев и культурных центров, которые знакомят посетителей с географией, историей и культурой коренных народов Аляски. Среди них — Музей Анкориджа, Музей Севера Университета Аляски в Фэрбенксе и Центр наследия коренных народов Аляски.

Кроме того, туристы могут покататься на квадроциклах, зиплайне, лыжах и велосипедах, понаблюдать за медведями и птицами, исследовать бескрайние просторы штата во время пеших и водных прогулок, устроить кемпинг вдали от цивилизации, отправиться в поход на ледники и полюбоваться северным сиянием (лучший период для этого — с конца августа по апрель).

Поймайте трофейного лосося или палтуса, арендовав рыболовное судно, а затем попробуйте местные морепродукты в рамках гастрономического тура. Узнайте больше о культуре коренных народов Аляски и полюбуйтесь мерцающим северным сиянием. И это лишь вершина айсберга, когда речь заходит о том, чем заняться на Аляске портал Travel Alaska, посвященный туризму на Аляске

Но главное, за чем едут на Аляску путешественники, — это сохранившаяся в первозданном виде природа с заснеженными величественными горами, действующими вулканами и дикими лесами, которая поражает воображение.

Северное сияние на Аляске лучше всего наблюдать с начала сентября по апрель Фото: Patrick J. Endres / Getty Images

«С каждым днем эта земля открывается перед нами с новой стороны. Здесь, среди бескрайних лесов, ледников и гор, чувствуешь себя совсем по-другому. Удивительная природа Аляски — настоящая магия», — поделилась впечатлениями в своем блоге путешественница Марина Ершова, побывавшая в северном штате США в 2024 году.

Россиянка добавила, что каждый раз при въезде в очередной маленький городок или деревню штата она чувствовала, как «история, природа и культура сплетаются в удивительный узор, который раскрывается только перед теми, кто решится отправиться в этот далекий и непростой путь».

По словам путешественницы, медведи и лоси на Аляске выходят к дороге, словно чувствуют себя хозяевами этих земель. «А белок тут так много, что думаешь: как они тут все умещаются! Редко где увидишь такое непосредственное взаимодействие с природой, как здесь», — удивилась блогерша.

«Аляска — это не для слабонервных»

Несмотря на невероятную природу, россиянка осталась не полностью довольна поездкой. Некоторые вещи ее разочаровали. В частности — состояние и внешний вид русских деревень на Аляске.

«Мы были очень удивлены: как только начинается русская территория, под колесами вдруг из ниоткуда возникает пропасть, которая переходит в гравийку. После такого сразу понимаешь, что тут начинаются русские поселения», — призналась она.

Ершова добавила, что на улицах деревни под названием Вознесенка совсем не было людей, повсюду рос борщевик, а из местных достопримечательностей было только кладбище. Кроме того, россиянка пожаловалась на суровые климатические условия, разбитые дороги, плохую связь и интернет.

Аляска — это не для слабонервных, но если ты готов принять вызов ее суровой природы, то взамен получишь незабываемые впечатления. Это место, где ты по-настоящему чувствуешь себя живым, испытанным, но свободным. Да, не всегда было легко: местами погода, дороги и отсутствие удобств выбивали из колеи Марина Ершова российская тревел-блогерша

Где остановиться на Аляске

Авторы туристического портала об Аляске отмечают, что выбор жилья в штате так же разнообразен, как и его ландшафты: от высококлассных отелей, расположенных на склонах гор с потрясающими видами, до небольших гостиниц на берегу озер и традиционных отелей в крупных городах, ориентированных на деловых путешественников. Недорогой и надежный вариант для туристов с ограниченным бюджетом — хостелы.

Вариантов размещения на Аляске достаточно: от высококлассных отелей на склонах гор до бюджетных хостелов Фото: Lark Productions / 500px / Getty Images

Цены варьируются в зависимости от сезона. Некоторые объекты размещения открыты только летом, в то время как другие больше подходят для приезжающих зимой путешественников, интересующихся такими развлечениями, как катание на лыжах и наблюдение за северным сиянием.

Топ-10 отелей Аляски по версии TripAdvisor:

The Lakefront Anchorage

Alyeska Resort

The Wildbirch Hotel - Jdv By Hyatt

Qupqugiaq Inn

Chena Hot Springs Resort

The Breeze Inn

Comfort Suites Anchorage International Airport

Pike's Waterfront Lodge

Juneau Aspen Suites Hotel

Denali Park Hotel

По словам отельеров Аляски, в преддверии саммита России и США местные объекты размещения начали пользоваться рекордным спросом.

«Мы никогда такого не видели. Номера в отеле были забронированы в течение нескольких часов после объявления саммита. У нас больше нет мест. И так происходит по всему городу. Это совершенно необычно», — заявили в отеле Crown Plaza.

Что попробовать на Аляске

Рестораны по всему штату предлагают туристам хороший выбор морепродуктов и дичи. Местные хиты — жареный лосось, похлебка из палтуса, тако из трески, оленьи колбаски и крабовые ножки.

Попробовав однажды дикого аляскинского лосося, палтуса и краба, только что выловленных в океане, вам будет сложно вернуться к домашней рыбе портал Travel Alaska, посвященный туризму на Аляске

Туристам на Аляске рекомендуют попробовать блюда из морепродуктов и дичи Фото: Walter Bibikow / Getty Images

Помимо ресторанов, гостей штата приглашают на экскурсии в крафтовые пивоварни и винокурни по производству джина и водки, использующие в работе уникальные местные ингредиенты: еловые ветки, ягоды, зерно и даже ледниковую воду.

Туристам на Аляске не следует носить рогатки и наблюдать за лосями из самолета

Аляска удивляет туристов не только своими видами, напоминающими первобытный мир, но и законами, поверить в разумность которых сначала сложно.

Например, на Аляске запрещено шептать на ухо человеку, который охотится на лося, носить с собой рогатку без специальной лицензии, лепить снеговиков выше своего роста на территории школ, нарушать общественный порядок чрезмерными криками, игрой на музыкальных инструментах или гудением в рог

Некоторые законы Аляски посвящены осторожному обращению с дикими животными Фото: Wolfgang Kaehler / Getty Images

Отдельные пункты касаются поведения с животными на Аляске. В частности, запрещается будить спящего медведя ради фотосъемки, выбрасывать лосей из движущегося самолета и наблюдать за этими млекопитающими из окна воздушного судна. Хотя происхождение последнего закона точно не известно, есть вероятность, что он потребовался, чтобы предотвратить действия, которые могут навредить лосям, особенно в сезон охоты. В этот период охотникам запрещено проводить разведку с воздуха, но можно сделать это накануне, чтобы позволить стаду переместиться.

Пока россияне не очень активно интересуются поездками на Аляску

Всеобщий ажиотаж вокруг предстоящего на Аляске события пока никак не повлиял на спрос россиян на поездки в этот американский штат. По словам представителя российской туркомпании «Миракль» Оксаны Жук, соотечественники редко покупали туры по этому направлению.

Крупнейшие города Аляски — Анкоридж, Фэрбанкс, Джуно, Колледж Фото: UCG / Getty Images

«Аляска для наших граждан — сезонный продукт, исключительно летом по три заезда на период. Имеется в виду для русскоязычных групп», — пояснила она.

Жук также рассказала, что клиенты компании раскупают туры на Аляску заблаговременно, так как там мало отелей по экскурсионным маршрутам. Следующий сборный тур для русскоязычных туристов стартует 18 августа.

«Из россиян, наверное, человек пять поехало. Тур давно продан, еще в июне. Небольшие группки до 10 человек собираются. У других моих партнеров в июле была группа тоже до 10 человек», — пояснила представитель компании, добавив, что российские туристы редко едут целенаправленно на Аляску.

