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Силовые структуры
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16:13, 5 июня 2026Силовые структуры

Досье на оборонное предприятие России оценили в три тысячи рублей

Суд дал 15 лет жителю Кинешмы за госизмену, он продал СБУ данные о предприятии ОПК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Ивановский областной суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

55-летний житель Кинешмы признан виновным в государственной измене. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

Суд установил, что россиянин по своей инициативе через интернет вышел на связь с украинской спецслужбой. Он согласился на шпионаж за деньги. Мужчина собрал досье на предприятие оборонно-промышленного комплекса. Он выяснил его местоположение, периметр, ограждение, способы проникновения на его территорию, график работы, тип и назначение выпускаемой военной продукции, способы поставки. Кроме этого, россиянин узнал места расположения военных частей на территории Ивановской области. Всю собранную с января по март 2025 года информацию он продал СБУ за три тысячи рублей, добавили в региональной прокуратуре.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Ивановской области.

Суд конфисковал деньги, полученные мужчиной за шпионаж, мобильный телефон и ноутбук, с помощью которых он поддерживал связь с представителями СБУ.

Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали мужчину по делу о госизмене.

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