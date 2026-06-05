Досье на оборонное предприятие России оценили в три тысячи рублей

Суд дал 15 лет жителю Кинешмы за госизмену, он продал СБУ данные о предприятии ОПК

Ивановский областной суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

55-летний житель Кинешмы признан виновным в государственной измене. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

Суд установил, что россиянин по своей инициативе через интернет вышел на связь с украинской спецслужбой. Он согласился на шпионаж за деньги. Мужчина собрал досье на предприятие оборонно-промышленного комплекса. Он выяснил его местоположение, периметр, ограждение, способы проникновения на его территорию, график работы, тип и назначение выпускаемой военной продукции, способы поставки. Кроме этого, россиянин узнал места расположения военных частей на территории Ивановской области. Всю собранную с января по март 2025 года информацию он продал СБУ за три тысячи рублей, добавили в региональной прокуратуре.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Ивановской области.

Суд конфисковал деньги, полученные мужчиной за шпионаж, мобильный телефон и ноутбук, с помощью которых он поддерживал связь с представителями СБУ.

Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали мужчину по делу о госизмене.