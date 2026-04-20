Названа привлекающая мужчин неочевидная часть тела женщин

Многим мужчинам женская шея кажется одной из наиболее эротичных и привлекательных зон. Об этом рассказали сексологи Кейт Кэмпбелл и Ханна Джексон-Маккемли в беседе с изданием Metro.

По словам экспертов, принято считать, что мужчин возбуждают грудь и ягодицы женщин, но в реальности все намного сложнее, так как привлекать могут неочевидные части тела. «Когда у нее распущены волосы, и она перекидывает их с одной стороны на другую, обнажая шею, это выглядит чертовски привлекательно», — приводят сексологи в пример слова мужчины.

Кэмпбелл пояснила, что такое восприятие шеи может быть связано с тем, что это чувствительная часть тела. Кроме того, привлекательность усиливается за счет того, что к красоте шеи практически не предъявляются навязанных стандартов красоты. Джексон-Маккемли добавила, что шея кажется эротичной из-за ее уязвимости: обнажая шею, партнер будто демонстрирует доверие и близость.

Ранее эксперт по отношениям Анвар Уайт рассказал, можно ли определить размер пениса до полового контакта. По его мнению, разглядывание ширинки, а также размера конечностей мужчины в этом вопросе не помогут.