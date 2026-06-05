Российский прокурор запросил новый срок для Михаила Ходорковского

В Москве Ходорковского потребовали заочно приговорить к 14 годам

В Москве представитель прокуратуры потребовал заочно приговорить к 14 годам колонии Михаила Ходорковского (признан иноагентом в РФ). Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

По данным следствия, в сентябре 2022 года и в июле 2024 года находившийся за границей иноагент размещал на своей странице сведения, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

В России Ходорковский был осужден по двум уголовным делам и оставил страну после подписанного президентом России Владимиром Путиным помилования.

В ноябре 2025 года Рофинмониторинг внес Ходорковского в реестр террористов и экстремистов.