Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:36, 19 ноября 2025Силовые структуры

Михаил Ходорковский и Дмитрий Гудков внесены в перечень террористов и экстремистов

Ходорковского и Гудкова внесли в список экстремистов и террористов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Росфинмониторинг внес политика Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иноагентом) в список экстремистов и террористов. Об этом сообщает ТАСС.

14 октября ФСБ сообщила, что сразу несколько иностранных агентов попали под уголовное дело о попытке насильственного захвата власти в России. Главным фигурантом значится экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Ходорковского и экс-премьера России Михаила Касьянова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) обвинили в организации террористического сообщества. В деле фигурирует и бывший депутат российской Госдумы Дмитрий Гудков.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Пранкеры повесили в Лувре свой портрет рядом с Моной Лизой

    Подмосковные врачи спасли несколько дней проходившего со стаканом в заднем проходе мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости