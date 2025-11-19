Михаил Ходорковский и Дмитрий Гудков внесены в перечень террористов и экстремистов

Ходорковского и Гудкова внесли в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес политика Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иноагентом) в список экстремистов и террористов. Об этом сообщает ТАСС.

14 октября ФСБ сообщила, что сразу несколько иностранных агентов попали под уголовное дело о попытке насильственного захвата власти в России. Главным фигурантом значится экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Ходорковского и экс-премьера России Михаила Касьянова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) обвинили в организации террористического сообщества. В деле фигурирует и бывший депутат российской Госдумы Дмитрий Гудков.