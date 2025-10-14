Ходорковского и Касьянова обвинили в России в попытке захвата власти

Экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-премьера России Михаила Касьянова (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) обвинили в насильственном захвате власти в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФСБ.

Ходорковского назвали одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), который появился после начала СВО. По статье о насильственном захвате власти фигурантам грозит до 20 лет колонии. Также им вменили организацию террористического сообщества и публичные призывы к террористической деятельности.

Помимо Ходорковского и Касьянова, фигурантами уголовного дела стали и другие участники «Антивоенного комитета», в числе которых политик Владимир Кара-Мурза, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, политолог Екатерина Шульман, галерист Марат Гельман (все пятеро признаны в РФ иноагентами).

9 января 2024 года Ходорковского переобъявили в розыск после возбуждения уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России.