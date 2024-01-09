Ходорковского переобъявили в розыск после возбуждения дела за фейки о ВС РФ

МВД России переобъявило в розыск Ходорковского после возбуждения дела о фейках

МВД России переобъявило в розыск экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно базе розыска ведомства, Ходорковского разыскивают по статье Уголовного кодекса России. Ее название не указано. В особых приметах указывается, что предыдущая карточка розыска с делом от 2015 года была изъята.

По данным ТАСС, в сентябре 2023 года в отношении экс-главы ЮКОСа возбудили дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ») УК России. Поводом стали комментарии в сети о выплатах семьям участников СВО.

Ходорковский был объявлен в международный розыск в 2015 году. Тогда он проходил по делу о причастности к расправе над мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина.

В мае 2022 года Ходорковского внесли в реестр иностранных агентов.