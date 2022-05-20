Минюст признал иноагентами Ходорковского и Каспарова

Минюст России внес Ходорковского и Каспарова в список физических лиц-иноагентов

Министерство юстиции России внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шахматиста и политика Гарри Каспарова и экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст признал Ходорковского и Каспарова иноагентами, добавив их имена в соответствующий реестр физлиц. Экс-главу ЮКОСА внесли в список за «осуществление политической деятельности», при этом иностранным источником названа Украина. Каспарова также включили в реестр по этой причине, в сведениях об иностранных источниках указаны Украина и «Human Rights Foundation».

Сейчас в перечень включены семь человек, среди которых Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Леонид Волков, Владимир Кара-Мурза и Алишер Моргенштерн.

18 мая Минюст России включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, компанию «Лиза Норм». Предыдущее обновление перечня состоялось 6 мая.

