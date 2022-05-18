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Минюст России пополнил реестр иноагентов

Минюст России включил в реестр иноагентов компанию «Лиза Норм»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минюст России включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, компанию «Лиза Норм». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно данным из открытых источников, это юридическое лицо было зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью еще в конце апреля 2022 года. Его генеральным директором является основательница издания The Bell (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Елизавета Осетинская (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

В последний раз Минюст обновлял реестр СМИ-иноагентов 6 мая. Тогда в него были включены бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь, политические деятели Леонид Гозман, Владимир Милов, Борис Кагарлицкий, Михаил Климарев, Наталья Баранова, Денис Константинов, а также правозащитная организация «Апология».

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