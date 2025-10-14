Силовые структуры
10:19, 14 октября 2025Силовые структуры

В России против Ходорковского возбудили новое дело

ФСБ: Ходорковский, Касьянов и Гудков входили в террористическое сообщество
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Уголовное дело о создании террористического сообщества возбудили против членов «Антивоенного комитета России» (АКР — организация признана нежелательной на территории РФ). Об этом сообщили ТАСС в ФСБ.

Фигурантами дела стали Михаил Ходорковский, Михаил Касьянов, Дмитрий Гудков, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (все четверо признаны в РФ иноагентами). Они подозреваются в насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и публичных призывах к террористической деятельности.

По данным ФСБ, Ходорковский и 22 члена АКР спонсируют националистические подразделения Украины, признанные в России террористическими. Противоправная деятельность подозреваемых направлена на силовой захват власти в стране, отметили в ведомстве.

В рамках расследования проводятся следственные действия, Ходорковского и его пособников привлекут к ответственности по российским законам.

В мае 2022 года Ходорковского внесли в реестр иностранных агентов. 9 января 2024 года МВД России повторно объявило его в розыск после возбуждения дела о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

