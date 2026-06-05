Путин рассказал о перспективах России в области ИИ

Путин: Россия вместе с Китаем имеет хорошие перспективы в области ИИ

Россия имеет хорошие перспективы в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нашего стратегического партнера, Китая, больше всех патентов в области искусственного интеллекта. И у России есть очень хорошие перспективы», — заметил Путин.

По словам российского президента, страны, обладающие полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. «Подчеркну, наличие собственной технологической базы принципиально важно для стран с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой», — заметил президент России.

В ходе выступления в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада перестали быть технологическим лидером в мире. По словам Путина, странам БРИКС удалось нарастить высокотехнологический экспорт, который теперь составляет треть мировых поставок.