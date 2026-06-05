На Дальнем Востоке прошла акция по «разгрузке» копилок

Жители Амурской области сдали больше 40 тысяч монет в рамках акции

На Дальнем Востоке прошла акция «Монетная неделя», в рамках которой жители Амурской области «разгрузили» свои копилки и сдали в банки более 40 тысяч монет. Об этом пишет Банк России по области.

Больше всего люди сдавали монеты номиналом 10 рублей — в банки поступили более 16 тысяч штук общей стоимостью в почти 161 тысячу рублей. Про монеты мелкого номинала также не забыли — из всех сданных монет копейки составили 36 процентов.

Глава ОКЦ № 3 Дальневосточного ГУ Банка России Елена Мелякова заметила, что амурчане с удовольствием взялись за дело, так как увидели в этом пользу. Вместо того чтобы пылиться в копилках, их монеты теперь введены в оборот, а значит, они могут быть зачислены на счет или использованы для оплаты чего-либо.

Ранее сообщалось, что в США мужчина нашел у себя во дворе редкую монету стоимостью в сотни тысяч рублей. Как установили эксперты, монета была создана еще в XIX веке.