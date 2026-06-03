ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:09, 3 июня 2026Из жизни

Мужчина нашел у себя во дворе редкую монету стоимостью в сотни тысяч рублей

В США мужчина нашел у себя во дворе монету XIX века, стоящую сотни тысяч рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Lucid_Jinx / Reddit

В США мужчина нашел у себя на заднем дворе редкую монету XIX века, стоимость которой оценивается в сотни тысяч рублей. Об этом он рассказал на Reddit.

Номинал этой монеты составляет 10 центов. На одной стороне изображена сидящая Леди Свободы и год чеканки — 1838. На другой по кругу идет надпись United States of America, а в центре венок обрамляет слова One Dime.

Сейчас такие монеты очень редки, поэтому коллекционеры готовы платить за них тысячи долларов. Известно об одном подобном дайме, который купили на аукционе за 33 тысячи долларов (2,4 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021
За миллиардами Каддафи идет тайная охота. Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
За миллиардами Каддафи идет тайная охота.Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
30 апреля 2022
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021

Особую ценность находке придает тот факт, что она относится к новоорлеанскому тиражу. Незадолго до изготовления этой партии монет их дизайн официально изменили: добавили на диски звезды. На даймах 1838 года этих звезд еще нет. Новоорлеанский тираж также примечателен тем, что был отчеканен не на главном монетном дворе США, а в его филиале.

Ранее сообщалось, что кладоискатель Ангус Джеймс обнаружил редкую японскую монету XIX века на заброшенном спортивном поле в Австралии. До 1870 года в Японии выпустили около 484 миллионов таких монет, и они находились в обращении вплоть до 1891 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко заявил о близком мире между Россией и Украиной

    Крокодил утащил ребенка в пруд

    Выгоду от запуска на «Союзе-5» оценили

    На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

    Объявлены российские цены на новый большой кроссовер GAC

    Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

    Киркоров трогательно почтил память отца в день его рождения

    Страна бывшего СССР задумалась об отмене безвиза с Россией

    В дружественной России стране высказались о поставках оружия Украине

    На ПМЭФ рассказали о судьбе петербургских «Крестов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok