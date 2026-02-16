Кладоискатель нашел редкую японскую монету

В Австралии кладоискатель нашел японскую монету XIX века

Кладоискатель Ангус Джеймс обнаружил редкую японскую монету XIX века на заброшенном спортивном поле в Австралии. Об этом сообщает Fox News.

Джеймс прочесывал с металлоискателем место, где во времена австралийской золотой лихорадки был разбит лагерь старателей. По словам мужчины, в первую очередь он надеялся добыть австралийские монеты и украшения, однако ему повезло сильнее, чем он ожидал.

Ему удалось найти несколько золотых самородков и овальную медную монету с квадратным отверстием посередине. Сначала мужчина даже не понял, что ему попалось. Позже он узнал, что это монета Тэмпо Цухо номиналом 100 мон, изготовленная в Японии в середине XIX века.

По словам Джеймса, находка вызвала настоящий ажиотаж. «Найти такую старинную японскую монету в Австралии — крайняя редкость», — объяснил он.

Тэмпо Цухо — монета, которую начал чеканить сегунат Токугава в 1835 году для преодоления финансового кризиса. На лицевой стороне выгравировано название эры («Тэмпо»), на оборотной — номинал и герб монетного двора. До 1870 года в стране выпустили около 484 миллионов таких монет, и они находились в обращении вплоть до 1891 года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании продали редчайшую монету, найденную кладоискателем в поле. Находка оказалась золотым статером, изготовленным кельтским племенем кориелтаувами между 50 и 10 годами до нашей эры.

