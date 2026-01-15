Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 15 января 2026Из жизни

Кладоискатель нашел редчайшую монету и продал за 350 тысяч рублей

В Великобритании редчайшую монету продали с аукциона за 3300 фунтов стерлингов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: alessia_penny90 / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании продали редчайшую монету, найденную кладоискателем в поле. Об этом сообщает издание Lincolnshire World.

Находка оказалась золотым статером, изготовленным кельтским племенем кориелтаувами между 50 и 10 годами до нашей эры. До сих пор удалось отыскать только две монеты этого типа.

На аукционе за монету шла ожесточенная борьба. Дольше всех продержались два потенциальных покупателя: один из Северной Ирландии, другой — частный коллекционер из Лондона. Победил лондонец, в последние 10 секунд торгов поднявший цену на 200 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей) до 3,3 тысячи фунтов (350 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021
За миллиардами Каддафи идет тайная охота. Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
За миллиардами Каддафи идет тайная охота.Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
30 апреля 2022
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021

Ранее сообщалось, что в Чехии археологи обнаружили кельтские монеты и украшения возрастом 2,5 тысячи лет. Среди найденных артефактов — сотни миниатюрных монет из золота и серебра, а также фрагменты драгоценных металлов и украшения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова упрекнул Зеленского в нежелании завершить конфликт. Американский лидер считает, что Россия уже готова пойти на сделку

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Трамп установил новую пошлину

    Появились подробности массированной ночной атаки ВСУ на регионы России

    Политолог назвал санкции против России благословением

    Появились подробности смерти 31-летнего воспитанника ЦСКА

    Россиянам раскрыли способы снизить риски деменции

    Кладоискатель нашел редчайшую монету и продал за 350 тысяч рублей

    Наряд актрисы на премьере фильма высмеяли в сети фразой «подгузник полон»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok