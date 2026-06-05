Оценена мощность надвигающейся на Землю магнитной бури

РАН: Надвигающаяся на Землю магнитная буря будет слабее прогнозов

Мощность магнитной бури, надвигающейся на Землю, будет меньше прогнозируемой. Об этом рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

Присутствие вспышечной плазмы фиксируют недалеко от планеты с 7:00 (мск) пятницы, 5 мая. При этом измеряемые параметры существенно ниже ожидаемых. На данный момент магнитосфера не реагирует на оказываемое воздействие и находится в зеленой зоне. Ученые считают, что геомагнитные возмущения поднимутся до желтого уровня, но не более.

«Вчерашние экстремальные прогнозы уже точно не сработают. Обновленные расчеты, из которых исключен сценарий слияния облаков в одно, выдают уровень бурь не более G1-G2. По-видимому, это и есть максимум, на который можно сегодня рассчитывать», — заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что на Землю обрушится интенсивная магнитная буря. Такие прогнозы были сделаны из-за нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек.