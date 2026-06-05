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Культура
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16:01, 5 июня 2026Культура

Лепса заметили в компании новой молодой возлюбленной

Певец Григорий Лепс посетил вечеринку в компании молодой девушки
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс появился на вечеринке в Санкт-Петербурге вместе с новой девушкой. Об этом пишет Telegram-канал «Антиглянец».

Как отмечает источник, на мероприятие исполнитель хита «Рюмка водки на столе» прибыл «за руку с новой юной длинноволосой нимфой». Личность его спутницы не раскрывается.

До этого 63-летний Лепс состоял в отношениях с 20-летней Авророй Кибой. Пара готовилась к свадьбе, однако в январе девушка объявила о расставании. Она уточнила, что отношения завершились на ноте благодарности и уважения. При этом сам Лепс не исключил, что в будущем может возобновить роман с Кибой.

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