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16:06, 5 июня 2026Мир

Венгрия назвала условие остановки вступления Украины в ЕС

Кабмин Венгрии: Вступление Украины в ЕС остановится, если Киев не выполнит обязательства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) будет приостановлен, если Киев не выполнит взятые на себя обязательства по восстановлению прав венгров Закарпатья. Об этом заявила представитель правительства Венгрии Ванда Сонди, передает РИА Новости.

«Венгерская сторона запросила гарантии выполнения своих условий и требований. (...) По завершении первого блока [переговоров о вступлении Украины в ЕС] будет представлен отчет, все ли там выполнено. Если это не будет выполнено, то процесс вступления остановится», — сказала она.

Сонди подчеркнула, что если Украина хочет вступить в Евросоюз в течение 10-15 лет, то она должна выполнить договоренности, согласованные с Будапештом.

Ранее Венгрия одобрила переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Петера Мадьяра, украинская сторона внесла необходимые изменения в законодательство, касающееся прав венгров в Закарпатье.

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