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16:12, 5 июня 2026Наука и техника

Найдено решение популярных проблем компьютера

BGR: Частые проблемы при подключении USB-устройств связали с простыми решениями
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Популярные проблемы с работой USB-портов компьютера чаще всего имеют простые способы решения. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы медиа назвали самой распространенной проблемой с USB-портами ситуацию, когда при подключении накопителя или другого девайса появляется ошибка «Устройство не распознано». В первую очередь специалисты рекомендовали попробовать подключить гаджет к другому разъему. Если это не помогает, то рекомендуется обновить драйверы для USB.

Также довольно часто пользователи жалуются на низкую скорость передачи данных. Найденное журналистами решение проблемы — выбрать более быстрый порт в компьютере, если такой есть. Если USB-порт не распознает устройство, то можно попробовать подключить к нему другие девайсы. «Если ничего не работает, то, скорее всего, проблема заключается именно в разъеме», — пояснили журналисты и рекомендовали проверить работоспособность порта в настройках BIOS.

Произвольные отключение устройств обычно происходит при передаче больших файлов. Авторы объяснили, что чаще всего такая проблема случается, когда компьютер работает в режиме энергосбережения. Серьезной неполадкой назвали ошибку «USB-устройство неисправно». В материале говорится, что чаще всего она возникает при подключении аксессуара, потребляющего больше энергии, чем может обеспечить порт. Если же ошибка повторяется и при использовании других разъемов, то устройство действительно может быть неисправно.

В начале июня авторы издания SlashGear перечислили способы, которые помогут продлить жизнь ноутбуку. Они рекомендовали правильно заряжать аппарат и своевременно обновлять операционную систему гаджета.

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