02:01, 20 мая 2026

Мужчина плеснул кислоту на гениталии жены из-за подозрений в измене

Алиса Дмитриева
В Индии мужчина плеснул кислоту для чистки полов на гениталии жены. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел 20 апреля в городе Пуна, штат Махараштра. Местный житель, сварщик по профессии, вернувшись с работы, набросился на супругу с кулаками из-за подозрений в измене. Однако он не ограничился побоями: он взял канистру с кислотой и облил ей промежность женщины. После этого мужчина запретил ей обращаться за медицинской помощью и угрожал расправой, если она пойдет в полицию.

Только через месяц женщине удалось добраться до дома родителей в округе Солапур, где она рассказала о случившемся. Вернувшись в Пуну 15 мая и заручившись поддержкой родных, жертва все же подала заявление в полицию.

Старший инспектор полиции сообщил, что даже после многократных просьб пострадавшей муж не позволил ей получить лечение. Правоохранительные органы зарегистрировали дело против мужчины по статьям о причинении вреда здоровью и угрозах. Женщину направили к врачам для оказания необходимой помощи. Подозреваемый задержан, ведется следствие. По словам пострадавшей, муж был патологическим ревнивцем на протяжении всего их брака.

Ранее сообщалось, что в Индии 19-летняя студентка-биотехнолог попала в больницу после того, как сожитель плеснул антисептик ей в пах и поджег, снимая происходящее на видео. Девушка познакомилась с обвиняемым через приложение для знакомств.

