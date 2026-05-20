Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:58, 20 мая 2026Наука и техника

Вирусолог высказался о ввозе Эболы в Россию

Врач Альтштейн: Завоз Эболы в Россию возможен, но вспышки заболевания не будет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: James Akena / Reuters

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ТАСС высказался о возможности завоза вируса Эбола на территорию России.

Альтштейн отметил, что вирус может попасть в страну, потому что люди ездят, и не исключено, что зараженный человек прибудет в Россию. Однако дальнейшее распространение Эболы можно предотвратить.

«Наши соответствующие санитарные службы следят за людьми, которые приезжают из таких очагов. Даже если такой больной приедет, и у него появятся признаки болезни — он будет госпитализирован, контактные с ним люди будут госпитализированы, и это все быстро будет подавлено», — подчеркнул вирусолог.

По словам Анатолия Альтштейна, вспышка Эболы России не грозит, инфекция не сможет широко распространяться в российских условиях.

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов, тесты и материально-техническую помощь для борьбы с лихорадкой Эбола.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пособники террористов». Разведка заявила о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии. Что на это ответили Рига и Киев?

    Уличные бандиты расправились с 13-летним футбольным вундеркиндом

    Россиянам посоветовала несколько рабочих способов уснуть после пробуждения среди ночи

    Звезда «Уральских пельменей» пожаловалась на невозможность встать из-за боли в спине

    Вирусолог высказался о ввозе Эболы в Россию

    Кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией раскритиковали

    Россия и США обсудили пилотный вариант возобновления студенческих обменов

    В МИД рассказали о новом коварном плане Запада в отношении России

    Раскрыты причины популярности Японии у российских туристов

    США захотели сократить численность доступных НАТО во время конфликтов сил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok