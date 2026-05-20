Чехия ужесточит условия предоставления помощи украинским беженцам

ČTK: МВД Чехии ужесточит условия предоставления гуманитарной помощи украинцам
Марина Совина (ночной редактор)
Министерство внутренних дел (МВД) Чехии намерено ужесточить условия предоставления гуманитарной помощи украинским беженцам. Об этом пишет ČTK.

Отмечается, что для получения выплат могут установить новые требования по работе, проживанию и регистрации. Согласно изменениям, украинские беженцы должны будут работать, вести бизнес или состоять на учете в службе занятости для получения гуманитарной помощи. Также их обязуют находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который начисляется помощь.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии разрабатывают план возвращения украинских беженцев домой. Министр юстиции страны Джим О'Каллаган отказался преждевременно озвучивать подробности плана и добавил, что возвращения украинцев «очень хочет» украинское правительство. До этого стало известно, что власти Ирландии задумались о прекращении помощи беженцам с Украины.

