04:37, 20 мая 2026Мир

На Западе раскрыли «дерзкий замысел» Израиля по смене власти в Иране

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ayal Margolin / Reuters

В начале конфликта с Ираном Соединенные Штаты и Израиль предприняли попытку сменить руководство страны, освободив бывшего президента Махмуда Ахмадинежада из-под домашнего ареста. Как сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, для этого Израиль нанес удар по квартире, где находился экс-президент.

План провалился — Ахмадинежад получил ранение и, выжив, разочаровался в замысле смены власти. С тех пор он не появлялся на публике; его местонахождение и состояние неизвестны. Соратник Ахмадинежада подтвердил NYT, что тот расценил удар как попытку его освобождения.

Сама операция, о которой ранее не сообщалось, входила в многоэтапный израильский план свержения теократического правительства Ирана. Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сделали ставку на этот рискованный план, который некоторые помощники Трампа считали неправдоподобным.

В начале войны американские чиновники говорили о совместных с Израилем планах найти в Иране «прагматика», способного взять власть. Ахмадинеджад, несмотря на его конфликты с руководством страны и отстранение от выборов, рассматривался как кандидат. По мнению NYT, сам факт такого выбора свидетельствует, что война задумывалась для установления в Тегеране «более сговорчивого руководства». Источники сравнивали потенциальную роль Ахмадинеджада с приходом к власти в Венесуэле Делси Родригес после захвата Николаса Мадуро.

Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год, его правление характеризовалось развитием ядерной программы и конфронтацией с Западом.

Ранее сообщалось, что США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки. Однако возобновление военной кампании остается возможным, пришел к такому выводу вице-президент США Джей Ди Вэнс.

