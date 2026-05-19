21:21, 19 мая 2026Мир

В США сделали новое заявление по конфликту в Иране

Вэнс: США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенные Штаты уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки. Однако возобновление военной кампании остается возможным, пришел к такому выводу вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что достигли значительного прогресса (…), однако есть вариант Б, и он заключается в том, что мы можем возобновить военную кампанию», — уточнил политик.

Вэнс также выразил уверенность в том, что иранцы хотят заключить сделку. Политик отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп «попросил вести переговоры добросовестно».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. Об этом заявил Трамп. Он также добавил, что был лишь в часе от того, чтобы принять решение о нанесении новых ударов уже сегодня, но затем отложил его.

До этого Трамп также заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану.

