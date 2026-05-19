22:05, 19 мая 2026

Пранкера арестовали за поездку на диване по центру Москвы

Пранкера Булаха арестовали на 15 суток за поездку на диване по Патриаршим прудам
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Пресненский районный суд Москвы арестовал пранкера Марка Булаха на 15 суток за поездку на диване по Патриаршим прудам. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что блогера признали виновным по части 1 статьи 20.2.2 («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») КоАП РФ.

«Булах с группой граждан перекрыл движение на средствах индивидуальной мобильности, перевозя мебельный диван, на улице Малой Бронной, совершая помехи движению и проезду автотранспорта», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с Булахом в заезде на диване участвовал популярный блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль). Свою поездку они снимали на камеру.

