Пранкера арестовали за поездку на диване по центру Москвы

Пресненский районный суд Москвы арестовал пранкера Марка Булаха на 15 суток за поездку на диване по Патриаршим прудам. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в своем Telegram-канале.
Уточняется, что блогера признали виновным по части 1 статьи 20.2.2 («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») КоАП РФ.
«Булах с группой граждан перекрыл движение на средствах индивидуальной мобильности, перевозя мебельный диван, на улице Малой Бронной, совершая помехи движению и проезду автотранспорта», — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что с Булахом в заезде на диване участвовал популярный блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль). Свою поездку они снимали на камеру.