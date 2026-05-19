Гвардиола поучаствовал в выборе своего преемника в «Манчестер Сити»

Гвардиола поучаствовал в выборе тренера «Манчестер Сити» и одобрил Мареску

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поучаствовал в выборе своего преемника в клубе. Об этом сообщает talkSPORT.

Отмечается, что Гвардиола одобрил выбор итальянского тренера Энцо Марески на должность нового тренера «Сити» после своего ухода. Испанский специалист хочет, чтобы его наследие в английском клубе было сохранено.

Ранее 19 мая стало известно, что Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Во главе команды его сменит Мареска, контракт с итальянцем будет рассчитан на три года.

Гвардиола работал в «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат Англии, а также впервые в своей истории победила в Лиге чемпионов. Всего испанский тренер завоевал с «горожанами» 20 трофеев.