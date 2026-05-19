Вэнс сделал новое заявление об отправке американских военных в Польшу

Вэнс: США не сокращали контингент в Польше, а только отложили отправку военных

Соединенные Штаты не сокращали свой военный контингент в Польше, а лишь отложили отправку подразделения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме, который транслировался на YouTube.

«Мы не сокращали численность войск [США] в Польше на четыре тысячи человек. Мы лишь отложили отправку подразделения, которое должно было направиться в Польшу. Это не сокращение, а обычная задержка ротации, которая иногда случается», — сказал Вэнс.

14 мая стало известно, что Вооруженные силы США отозвали решение о переброске свыше четырех тысяч американских военнослужащих в Польшу.