23:54, 19 мая 2026Мир

Вэнс сделал новое заявление об отправке американских военных в Польшу

Вэнс: США не сокращали контингент в Польше, а только отложили отправку военных
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Соединенные Штаты не сокращали свой военный контингент в Польше, а лишь отложили отправку подразделения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме, который транслировался на YouTube.

«Мы не сокращали численность войск [США] в Польше на четыре тысячи человек. Мы лишь отложили отправку подразделения, которое должно было направиться в Польшу. Это не сокращение, а обычная задержка ротации, которая иногда случается», — сказал Вэнс.

14 мая стало известно, что Вооруженные силы США отозвали решение о переброске свыше четырех тысяч американских военнослужащих в Польшу.

