Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись после семи лет брака

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева расторгли брак. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда.

Супруги прожили вместе девять лет, однако слухи об их расставании ходили в светских кругах больше года: пара перестала появляться на публике вдвоем, а Андреева перестала публиковать совместные фотографии.

Утром 19 мая, после заседания, адвокат отказалась комментировать детали дела, сообщив лишь, что вся информация появится на сайте суда.

Роман Бондарчука и Андреевой начался в 2015 году и вызвал широкий резонанс. Ради актрисы режиссер ушел от супруги Светланы, с которой прожил более 25 лет. Свадьба состоялась в 2019 году в Санкт-Петербурге и стала одним из самых закрытых светских мероприятий: гостей просили не публиковать фото в соцсетях. В 2021 году у пары родился сын Иван.

В марте 2025 года Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Однако в июне 2025-го сообщалось, что пара решила не разводиться. Отмечалось, что режиссер планировал наладить отношения с супругой.