Бондарчук и Андреева передумали разводиться

KP.RU: Федор Бондарчук и Паулина Андреева решили не разводиться

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева решили не разводиться. Об этом пишет KP.RU.

Сообщается, что недавно артистка удалила пост в соцсети, где в марте объявила о расставании. По данным издания, ни один из супругов так и не подал на развод, и Бондарчук надеется на возобновление отношений с женой.

«Передумали разводиться. Федор пытается вернуть жену», — рассказал источник из окружения артистов.

До этого в сети появились слухи о том, что истинной причиной развода стал роман Бондарчука со светской львицей Полиной Подплетенной. Эту информацию опровергли коллеги режиссера.

«Полный бред. У Полины есть мужчина, и она вообще не во вкусе Федора. Бондарчук любит творческих женщин, интеллектуалок», — заявил собеседник издания.

Бондарчук и Андреева состояли в отношениях с 2015 года, а в 2019-м сыграли свадьбу. В марте 2021 года у пары родился сын Иван. В конце 2024-го ряд Telegram-каналов со ссылкой на инсайдеров сообщал о расставании супругов из-за непримиримых творческих разногласий.