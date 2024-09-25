СМИ сообщили о расставании Бондарчука и Андреевой

СМИ: Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались

Режиссер Федор Бондарчук расстался со своей женой Паулиной Андреевой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Telegram-канал «Антиглянец».

По информации источника, слухи о разводе супругов подтвердились.

«У пары давно назрели творческие разногласия, которые, видимо, в какой-то момент стали непримиримыми», — сообщили инсайдеры.

57-летний Федор и 35-летняя Паулина поженились в сентябре 2019 года. Пара воспитывает общего сына Ивана, которому сейчас 3 года.

Ранее стало известно, что Паулина Андреева не принимает участия в съемках нового сезона сериала «Метод».