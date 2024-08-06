Режиссер «Метода» заявил о замене исполнителя главной роли

Режиссер Юрий Быков заявил, что Паулины Андреевой не будет в новом «Методе»

Режиссер сериала «Метод» Юрий Быков раскрыл подробности актерского состава нового сезона. Об этом он рассказал в интервью «РБК».

В третьем сезоне к своим ролям вернутся не все главные герои сериала. В роли следователя Родиона Меглина снова появится Константин Хабенский, а вот в паре с ним будет другая актриса. Быков подтвердил, что Паулины Андреевой в роли стажера и выпускницы юрфака Есени зрителям ждать не стоит.

«Самое главное — в третьем "Методе" есть великая героиня, которую я очень быстро полюбил. Ее образ воплотила актриса Анна Савранская», — сообщил режиссер.

Первый сезон сериала вышел в 2015 году и мгновенно стал хитом. Позднее права на показ «Метода» приобрел американский стриминг-сервис Netflix.