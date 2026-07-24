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04:53, 24 июля 2026 (обновлено: 04:54, 24 июля 2026)Мир

Конгрессвумен рассказала о планах сотрудников администрации США посетить Россию

Конгрессвумен Луна заявила о планах сотрудников администрации США посетить Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Сотрудники администрации США планируют посетить Россию. Об этом ТАСС рассказала член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна.

Она утверждает, что визит состоится осенью или зимой. «Наряду с ними также будут другие, не выборные лица, а правительственные чиновники, именно из администрации», — заявила Луна.

При этом конгрессвумен не уточнила, о ком конкретно идет речь.

Ранее Анна Паулина Луна заявила, что ожидает продолжения переговоров американских и российских законодателей. В офисе Луны также пошутили, что следующую встречу с российскими коллегами она обязательно привезет американскую Coca-Cola.

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