Конгрессвумен рассказала о планах сотрудников администрации США посетить Россию

Сотрудники администрации США планируют посетить Россию. Об этом ТАСС рассказала член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна.
Она утверждает, что визит состоится осенью или зимой. «Наряду с ними также будут другие, не выборные лица, а правительственные чиновники, именно из администрации», — заявила Луна.
При этом конгрессвумен не уточнила, о ком конкретно идет речь.
Ранее Анна Паулина Луна заявила, что ожидает продолжения переговоров американских и российских законодателей. В офисе Луны также пошутили, что следующую встречу с российскими коллегами она обязательно привезет американскую Coca-Cola.