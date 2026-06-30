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03:01, 30 июня 2026Мир

В Конгрессе США выразили желание продолжить переговоры с Россией

Конгрессвумен Луна ожидает новых переговоров с российскими законодателями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член Палаты представителей США от штата Флорида Анна Паулина Луна ожидает продолжения переговоров американских и российских законодателей. Об этом в офисе конгрессвумен сообщили агентству РИА Новости в ответ на вопрос о возможном ответном визите членов Конгресса в Москву.

Там отметили, что не могут раскрыть информацию о дате и времени переговоров из соображений безопасности, но выразили надежду на скорое объявление о мирном соглашении и на продолжение здоровых двусторонних отношений.

В офисе Луны также пошутили, что следующую встречу с российскими коллегами она обязательно привезет американскую Coca-Cola.

В конце марта делегация депутатов Госдумы отправилась в Вашингтон на переговоры с членами конгресса США. Группу возглавил заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов.

Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, перед визитом в США депутаты получили установки от российского лидера Владимира Путина. По его словам, возобновление диалога между законодателями может поспособствовать реанимации отношений двух стран и соответствует интересам как Москвы, так и Вашингтона.

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