13:06, 26 марта 2026

Стало известно об установках делегации России от Путина перед визитом в США

Песков: Депутаты Госдумы получили установки от Путина перед визитом в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По Конституции внешнюю политику Российской Федерации определяет именно глава государства, президент Российской Федерации, поэтому все установки от президента получены нашими парламентариями», — рассказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что возобновление диалога между российскими и американскими законодателями может поспособствовать реанимации отношений двух стран и соответствует интересам как Москвы, так и Вашингтона.

Ранее стало известно, что делегация депутатов Госдумы в ближайшее время отправится в США для переговоров. Группу возглавит заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов.

